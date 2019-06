Presentazione libro “Pacificare le relazioni familiari. Tecniche ed esperienze di mediazione familiare”

11 giugno, ore 17 – Piacenza, Auditorium della Fonclazione Piacenza e Vigevano

Presentazione libro curato da Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini

“Pacificare le relazioni familiari. Tecniche ed esperienze di mediazione familiare”

La presentazione del libro sarà preceduta da una breve tavola rotonda che vedrà la partecipazione oltre che dei curatori Fulvio Scaparro e Chiara Vendramini, dell’Avvocato Monica Magnelli consigliere dell’ordine degli Avvocati di Piacenza e delegata all’Osservatorio sul Diritto di famiglia presso la Corte di Appello di Bologna e della Dott.ssa Barbara De Biasio responsabile del Centro per le famiglie del Comune di Piacenza.

Sarà inoltre presente la Dott.ssa Alessandra Benzi componente del direttivo GeA e referente territoriale per l’Emilia Romagna di Medefitalia – Mediatori della Famiglia-Italia Associazione italiana di professionisti della mediazione familiare ( www.mediatoridellafamiglia.it ) nata per sostenere e organizzare i professionisti che si occupano di mediazione familiare, con la specifica finalità di valorizzarne le competenze, garantendone il rispetto delle regole deontologiche e di condotta, a tutela degli utenti che incontrano.

IL LIBRO – Lasciarsi senza lasciare ferite e cicatrici nelle vite dei bambini coinvolti nella separazione; ritrovare una sintonia progettuale ed educativa anche se l’intesa di coppia è venuta meno. Sono questi gli obiettivi possibili per i genitori che decidono di fare un percorso di pacificazione delle relazioni familiari. Perché i genitori che si separano senza farsi la guerra sono genitori responsabili.

Il mediatore familiare, con la sua formazione rigorosa e approfondita e il costante aggiornamento professionale, diventa una risorsa preziosa per la riorganizzazione della famiglia. Il libro “Pacificare le relazioni familiari – Tecniche ed esperienze di mediazione familiare”, edito dalla Erickson di Trento, ripercorre la nascita e gli sviluppi della disciplina all’estero e in Italia, lo svolgimento concreto dell’azione del mediatore familiare, anche nei confronti delle nuove forme di famiglia, la possibile integrazione delle sue competenze con quelle dei legali delle parti.

I diversi contributi forniscono numerosi esempi pratici per capire in concreto in cosa consiste l’aiuto. Basato sull’esperienza dell’Associazione GeA Genitori Ancóra, attiva in Italia dal 1987, il libro si rivolge non solo a chi si occupa professionalmente di mediazione familiare (mediatori, avvocati, magistrati, operatori psico-sociali), ma anche a chi a vario titolo è impegnato a fianco e a tutela dell’infanzia e dell’adolescenza: genitori, educatori, pediatri, forze dell’ordine, amministratori pubblici e giornalisti.