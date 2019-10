Presentazione libro “Piacenza in Giallo”

Giovedì 7 novembre ore 21 presso la sala della Biblioteca Comunale di Gragnano Trebbiense presentazione del libro “Piacenza in Giallo” (a cura di Gabriele Dadati). L’incontro si svolgerà sotto il patrocinio del Festival Profondo Giallo, che si svolgerà in questo fine settimana a Piacenza.

IL LIBRO – Questo libro si apre con un furto da Palazzo Farnese è scomparso il fegato etrusco, una delle testimonianze più affascinanti di una civiltà di cui sappiamo pochissimo – e procede con l’assassinio di Kekeba Birkina, stella dell’atletica e favoritissima per l’imminente edizione della Placentia Half Marathon for Unicef. Continuando a sfogliare scopriamo il corpo esanime di una studentessa come tante, iscritta al Liceo Respighi, mentre la morte è già oltre: ora serpeggia nei conventi e nei sotterranei dello Stradone Farnese…

E cosa ci fa un cinese senza vita nel cortile della Caserma dei pompieri di viale Dante? Chi traccia scritte infamanti nel quartiere di San Sepolcro? Si può ancora stare tranquilli in una città in cui scompaiono bambini, si cerca su internet come sbarazzarsi dei propri problemi, trova la morte anche chi ha un lavoro e una vita normali e appare insospettabile?

Gentile lettrice, caro lettore: ecco dunque che pagina dopo pagina, strada dopo strada, partendo dal centro e arrivando alla periferia, scoprirai una Piacenza piena di colpi di scena. Che speriamo possa divertirti e inquietarti al tempo stesso…