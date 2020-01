Presentazione libro ”#Populeconomy – L’economia per le persone e non per èlites finanziarie”

Si terrà venerdì 17 gennaio alle ore 17:30 presso il Best Western Park Hotel di Piacenza la presentazione del libro ”#Populeconomy – L’economia per le persone e non per èlites finanziarie” di Paolo Capone, Segretario Generale della Unione Generale del Lavoro.

Il dibattito che verterà sulle tematiche economiche volte in chiave sociale, con lo sguardo attento sugli effetti prodotti dalle dinamiche economiche sul popolo. Oltre all’autore interverranno, moderati dal giornalista Alan Patarga, l’ex Viceministro al Lavoro Claudio Durigon (Lega), l’on. Paola Frassineti (Fratelli d’Italia), la Sen. Roberta Toffanin (Forza Italia) e il Dr. Carlo Buttaroni (Tecnè).

L’Unione Territoriale di Piacenza, che promuove l’iniziativa, ritiene di dare un ulteriore contributo alla realtà piacentina favorendo un dibattito di alto profilo ma ben centrato sulle questione di ordine sociale più stringenti ed immediate che sono poi le stesse che vedono i dirigenti sindacali piacentini impegnati quotidianamente.