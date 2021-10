Presentazione libro “Quel fiore ha la mia voce”

Mercoledì 6 ottobre, alle ore 17:30, Beatrice Ponticelli, giovane autrice piacentina, presenta il suo libro “Quel fiore ha la mia voce” (bookabook, 2021), in dialogo con Anna Leonida.

L’evento si svolgerà davanti alla biblioteca comunale, Via Perfetti 2, Piacenza (quartiere Besurica), necessario presentare green pass o documentazione equivalente. Per partecipare è necessario prenotarsi: via mail all’indirizzo nuoviviaggiatori@libero.it; oppure scrivendo sulla pagina facebook Nuovi Viaggiatori; o contattando il numero 3395844554.