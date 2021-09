Presentazione libro “Rinascere, liberare il corpo dai pesi e dai veleni”

“Perché siamo crudeli con noi stessi?”. Un libro che raccoglie le incredibili esperienze di Mira Biro in questa vita terrena, una vita intensa, in cui nulla le è stato risparmiato. Ricercatrice spirituale, operatrice olistica, fondatrice e presidente dell’Associazione Spazio Duga, da lei fortemente voluta per la divulgazione di tutte le discipline olistiche che permettono il riequilibrio mente-corpo, Mira Biro, al secolo Mira Mitrasinovic, piacentina d’adozione, presenterà il suo libro “Rinascere, liberare il corpo dai pesi e dai veleni” mercoledì 29 settembre al caffè letterario Baciccia (via Dionigi Carli) alle 18:30.

Il libro vuole essere un supporto, un messaggio di speranza e un aiuto concreto per tutti coloro che intendono affacciarsi oltre la soglia della cosiddetta “normalità” e provare a elaborare in modo diverso le esperienze di vita, cogliendone aspetti utili al processo di crescita ed evolutivo dell’anima. Nell’occasione, Mira sarà intervistata da Carlo Bernini. Presenti alla prima presentazione del libro anche gli operatori dell’Associazione Spazio Duga che la supportano nella sua ricerca e nell’espressione attiva e concreta di ciò che è il risultato di anni di lavoro.