Presentazione libro “Secondo tempo” di Federico Gaudenzi

Il Caffè Letterario del bar dell’Ospedale di Fiorenzuola e l’Associazione Para tetraplegici di Piacenza organizzano la presentazione del libro “SECONDO TEMPO”, di Federico Gaudenzi, sabato 15 febbraio alle ore 17.

La storia di sette giovani che non si sono lasciati battere dalla malattia o dal trauma midollare. Nella vita c’è sempre la possibilità di giocare un “SECONDO TEMPO”: si può vincere o almeno pareggiare; l’esperienza di alcuni giovani Mielolesi ricoverati nell’Unità Spinale di Villanova sull’Arda e dopo il rientro a casa raccontata dal Giornalista Federico Gaudenzi.

Il ricavato delle offerte sarà devoluto per la realizzazione di progetti nell’Unità Spinale di Villanova (presto a Fiorenzuola) e per favorire con attrezzature le attività sportive per disabili dell’Associazione “L’Amministratore del Cuore” di Lodi (cui accedono diversi ragazzi mielolesi ex ricoverati a Villanova).