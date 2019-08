Presentazione libro “Swinging Giulia”

Domenica 4 agosto alle ore 18:30 Jonne Bertola, giornalista milanese residente a Bobbio, presenta il romanzo “Swinging Giulia” (ed. Morellini) negli spazi del Museo Collezione Mazzolini di Bobbio, all’interno del monastero di San Colombano in piazza Santa Fara.

L’idea del romanzo, finalista al prestigioso Premio letterario Raffaele Artese – Città di San Salvo, è nata proprio tra le opere d’arte dei grandi Maestri del Novecento, collezionate e donate alla Diocesi di Piacenza-Bobbio dalla mecenate, nativa di Brugnello, Domenica Rosa Mazzolini.

Gli eventi narrati si svolgono tra Milano, Londra e Bobbio, nel contesto storico che va dagli anni ’60 ai giorni nostri: protagoniste due donne, due generazioni solo apparentemente distanti, che si muovono attraverso la storia del costume del nostro Paese in un intreccio temporale ed emotivo in cui non mancano i colpi di scena.

Evento ad ingresso libero.