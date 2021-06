Presentazione libro “Transiberiana”

Prosegue Transumanza letteraria, evento organizzato dalle librerie Bookbank e Fahrenheit 451, con un appuntamento dedicato al viaggio.

Il giornalista e viaggiatore Andrea Cuminatto presenterà con proiezioni e immagini il suo libro TRANSIBERIANA (edizioni Polaris) nel cortile della libreria Fahrenheit 451 in via Legnano 4 a Piacenza. Per chi volesse prenotare contattare 3396581662 whatsapp, sms o telefonata. Tutte le norme anticovid verranno rispettate.

Transiberiana: l’ultimo treno leggendario – Dalla cima dei monti Urali alle profondità del lago Baikal, la gelida Siberia è capace di avvolgere il visitatore in un calore inaspettato, grazie all’accoglienza dei suoi abitanti. Per molti attraversare due continenti via terra, viaggiando su una ferrovia lunga diecimila chilometri, è il sogno di una vita: questa guida vuole essere uno strumento per dare a tutti la possibilità concreta di percorrere la Transiberiana, scoprendo lungo il tragitto i segreti della Russia più profonda e misteriosa.

Andrea Cuminatto – Nato e cresciuto vicino a Firenze, Andrea Cuminatto è un giornalista appassionato di viaggi. Ha vissuto in Spagna e nel 2013 ha compiuto un viaggio di 30 giorni, spostandosi in treno attraverso 7 Paesi europei, confermando così la sua innata passione per le ferrovie. Nel 2015 e nel 2017 ha ripetuto questa esperienza con Eleonora Burroni, sua compagna di vita e di viaggi e appassionata di fotografia. La passione in comune del viaggio in treno deriva dalla possibilità, che solo questo mezzo di trasporto offre, di entrare nel profondo della cultura locale: conoscere, mentre si attraversa un Paese, la gente che lo abita.