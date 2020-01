Presentazione libro “Una banda di stonati” di Gian Pazzi

Mercoledì 29 gennaio, alle ore 18, alla libreria Fahrenheit 451 presentazione del libro “Una Banda di Stonati” con l’autore Gian Pazzi in dialogo con Lorenzo Rai.

IL LIBRO – Strampaletto è un paese molto strano. Si trova un pochino isolato in una buca tra due colline, e sarà questo o chissà cos’altro, ma lì si vive in un modo decisamente particolare. Nel primo libro di questa saga Ascanio, un giovane di città, sale in paese per svolgere il servizio sostitutivo civile; l’obiettore, in pratica. E in quei dieci mesi, che per lui sembreranno all’inizio come un conto al rovescio in stile capodanno, si ritroverà a vedere il mondo in maniera completamente diversa.

Il tutto grazie, o per colpa, dei suoi compagni di servizio, di un vigile decisamente rivoluzionario, di alcuni politici con una tara singolare, di un barista bisbetico, del matto del paese e di tanti altri personaggi che vestiranno, a turno, i panni del mentore per accompagnarlo verso un cambiamento che non sarà costruito sulle certezze ma fondato sul dubbio e sulla bellezza di vivere un giorno alla volta. Una storia per chi pensa che un mondo migliore sia possibile, pur tenendo presente che è possibile anche un mondo peggiore.