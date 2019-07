Presentazione “Nero fiorentino”

Venerdì 26 luglio presso il cinema Le Grazie di Bobbio dalle ore 21, con ingresso libero, si terrà, in occasione della presentazione del tv-film NERO FIORENTINO del regista Gianpaolo Saccomano, una serata dibattito sul famigerato caso del Mostro di Firenze.

Al dibattito parteciperanno il giornalista Giorgio Lambri che già ai tempi si occupò con interesse del caso; il matematico e ricercatore Diego Terranova che segue il caso e i suoi sviluppi da decine di anni ed Emanuela Mitraglia, nota sensitiva che ha partecipato a numerosi servizi per Mistero-Italia 1 e presta occasionalmente aiuto nelle indagini su casi criminali particolarmente complessi.

La serata sarà presentata da Alberto Negri e moderata dal regista. Prendendo spunto dalla proiezione in anteprima delle scene del film di Saccomano sul Mostro di Firenze, si tenterà di ricostruire i cinquant’anni di questa intricata vicenda che, a tutt’oggi, costituisce un caso pressoché unico, a livello mondiale. Inoltre, nel ricordo delle povere vittime e di tutti coloro che soffrirono direttamente o indirettamente per questa drammatica vicenda si darà particolare rilievo alla situazione di allarme sociale che tali delitti suscitarono, per circa un decennio, in tutte le coppie di giovani innamorati del nostro Paese.

Il tv-film NERO FIORENTINO, interpretato da Antonino Patti e da Ausra Beleckaite (fotomodella e “tentatrice” di Temptation Island), è una produzione indipendente che verrà trasmessa in tre puntate nel 2019 da alcune emittenti tv e proiettata integralmente da settembre. Il lungometraggio (il terzo girato dal regista Gianpaolo Saccomano), non ha scopo di lucro, ma solo valore documentario, ed è stato girato prevalentemente nel territorio toscano, piacentino e cremonese, avvalendosi della collaborazione volontaria di più di centoventi, tra tecnici ed attori che hanno creduto con grande slancio e passione nel progetto.

Con un’attenta e documentata descrizione di fatti e personaggi, il film, attraverso la vicenda fiction delle indagini di un giovane giornalista, suggerirà una sconvolgente ipotesi su chi potesse essere il mostro di Firenze e che fine abbia poi fatto, sulla base di considerazioni ed indizi che alcuni criminologi sembrano avvallare. Il film vede anche l’insolita partecipazione del noto scrittore Mauro Biglino, nei panni di Pierluigi Vigna, e di Alberto Lori, storica voce fuoricampo delle principali trasmissioni Rai del passato.