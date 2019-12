Presentazione “Piacenza. Cittadini selvatici”

Presentazione del taccuino di Andrea Ambrogio intitolato “Piacenza. Cittadini selvatici”, giovedì 5 dicembre presso l’Auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano alle ore 21.

Cittadini selvatici è il terzo volume della collana di Andrea Ambrogio edita da Tip.Le.Co. intitolata “Taccuini piacentini”, una serie che racconta la bellezza naturale del territorio piacentino utilizzando come principale strumento la leggerezza degli acquarelli e il segno delle matite. Per le strade della città, da Piazza Duomo al Facsal, passando per giardini e vicoli, su sino ai campanili più alti e alla mole di Palazzo Farnese, l’autore conduce con la maestria dell’artista/naturalista a conoscere la flora e gli abitanti selvatici della città colti nel loro ambiente: una segreta legione di rondoni, civette, merli, passeri, pettirossi e molti altri uccelli che popolano piazze, monumenti e alberi insieme ad altri animali come gechi e grilli.