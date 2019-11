Presentazione “Visti in bianco e nero 2”

Sabato 16 novembre, ore 17.30, nella sede dell’associazione culturale “Amici dell’Arte” in via San Siro 13 (Piacenza), verrà presentata l’ultima fatica di Adriano Vignola.

Si tratta di Visti in bianco e nero 2 (LIR-Libreria Internazionale Romagnosi edizioni), raccolta di caricature su personaggi piacentini di spicco. Vignola ha infatti amabilmente “vivisezionato” protagonisti, nei rispettivi ambiti, della vita soprattutto cittadina. Perché nella nostra società – meglio in questa nostra “civiltà dell’immagine” – la caricatura può ancora comunicare molto, se non moltissimo. Oltre la fedeltà della fotografia, la caricatura ci può svelare aspetti inediti e non facilmente intuibili, sfumature recondite, magari qualche innocente mania.

«A distanza di 7 anni – scrive Vignola nell’introduzione – gli “Amici dell’Arte” hanno voluto proporre una ristampa di Visti in bianco e nero, galleria di personaggi piacentini. I protagonisti della vita cittadina in ambito politico e socio-culturale sono, naturalmente, cambiati così come è cambiato, con una rapidità sconcertante rispetto al passato, lo stile di vita quotidiano, assediato da impegni inderogabili in chiave “produttiva” e, soprattutto, dall’oppressione inarrestabile dell’informazione mediatica. Resta comunque sempre valida, a nostro avviso, la necessità di mantenere attivo l’interesse per le persone, qualunque sia la modalità con cui si realizzano le “relazioni” …».

Vignola ha arricchito le tavole con versi – quasi aforismi – in dialetto piacentino concepiti ad hoc per ogni personaggio. Questi spiritosi motti verranno, durante la presentazione, letti da Mario Peretti mentre molte caricature verranno proiettate.