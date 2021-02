Presentazione volume “Controllare gli affitti, distruggere l’economia”

“Controllare gli affitti, distruggere l’economia”. È il titolo del volume che inaugura la “Biblioteca della Proprietà”, una nuova collana promossa da Confedilizia e pubblicata da Rubbettino. Il libro sarà presentato giovedì 11 febbraio, alle 18, in una diretta web disponibile sul sito Internet (www.confedilizia.it), sulla pagina Facebook e sul canale Youtube della Confedilizia nazionale.

La pubblicazione – curata da Sandro Scoppa, con introduzione di Giorgio Spaziani Testa e postfazione di Corrado Sforza Fogliani – raccoglie scritti di Alessandro De Nicola, Andrea Giuricin, Carlo Lottieri, Cristian Merlo, Roberta Adelaide Modugno, Guglielmo Piombini, Daniela Rabia, Sandro Scoppa, Carlo Stagnaro e Alessandro Vitale. Essi – si legge nell’introduzione – “rappresentano una riflessione a più voci sul problema del controllo degli affitti, uno strumento potente dell’interventismo statale utilizzato dal potere politico per rispondere ad asserite esigenze di giustizia sociale e a pretese politiche redistributive”. “Questo volume – annota Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia – si propone di favorire una riflessione – e, sperabilmente, un dibattito – sulle mille implicazioni di una misura come il blocco degli sfratti e, più ampiamente, sulle nefaste conseguenze dell’interventismo statale in materia di locazioni. Perché la politica non abbia ad insistere nell’errore di affrontare i problemi soggiacendo alla superficialità e alla demagogia”.

“Ciò che più spaventa nella lettura delle pagine di questa aurea raccolta di preziosi saggi – si legge nella postfazione di Corrado Sforza Fogliani, presidente del Centro studi Confedilizia – è la «superbia satanica» (come direbbe Einaudi) di chi ancora crede che con l’«armamentario vincolistico» (Einaudi, ancora) si possa regolare – e imporre – il corso degli eventi. Ammesso che vi sia ancora qualcuno che si avvalga di questo armamentario in buona fede, e non per mera, spudorata demagogia”.

Alla presentazione del libro interverrà, fra gli altri, il giornalista Nicola Porro, vicedirettore de il Giornale e conduttore della trasmissione di Rete 4 “Quarta Repubblica”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi presso la sede di Confedilizia Piacenza (Piazzetta Prefettura – info@confediliziapiacenza.it – 0523.327273).