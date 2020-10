Presentazione volume “La Francigena. Commercio, ospitalità e alimentazione”

Si intitola “La Francigena. Commercio, ospitalità e alimentazione”, il volume di Graziano Tonelli, direttore dell’Archivio di Stato di Parma, che verrà presentato martedì 13 ottobre alle 17, alla Cappella Ducale di Palazzo Farnese, in occasione delle iniziative legate a “Parma Capitale Italiana della Cultura 2020+21”.

Oltre all’autore e all’assessore alla Cultura Jonathan Papamarenghi, che effettuerà un saluto introduttivo, interverranno Nicolò Maserati, presidente di Confersercenti Piacenza, Francesca Chittolini, presidente di Confersercenti Parma, il neo presidente della Camera di Commercio di Piacenza Filippo Cella e Massimo Tedeschi, presidente dell’Associazione europea delle Vie Francigene. L’incontro sarà moderato da Stefano Cantoni, curatore del progetto editoriale. “Sono onorato, anche a nome dell’Amministrazione comunale – commenta l’assessore Papamarenghi – di ospitare iniziative come questo appuntamento culturale promosso da Confesercenti. Valorizzando la continuità tra passato e presente, il volume di Graziano Tonelli ci accompagna lungo una delle strade più antiche della storia, tra Parma, Piacenza e la Lunigiana”.

Il testo nasce infatti dalla volontà delle sezioni di Confesercenti di Parma e Piacenza di evidenziare la portata storico-culturale della Via Francigena, contribuendo in modo concreto alla valorizzazione di questo antico percorso dal punto di vista commerciale e turistico, fornendo inoltre al potenziale fruitore consigli utili per organizzare la propria esperienza di viaggio. Lo studio, a cura di Tonelli e di numerosi ricercatori, mette in luce alcuni aspetti particolari della storia e dei luoghi più significativi presenti lungo l’antica Via dei pellegrini, anche attraverso l’analisi di rare, in parte inedite, fonti archivistiche e bibliografiche.

Poco prima della presentazione del volume di Tonelli, ci sarà spazio per una breve illustrazione della guida ai ristoranti dal titolo “Tratti e piatti della via Francigena. Un percorso di qualità”, scritto da Ermanno Ghiozzi.