Presepe scenografico Museo Kronos

Le luci del Presepe scenografico del Museo Kronos si accendono sabato 14 dicembre, ore 17:30, presso il giardino delle absidi della Cattedrale (ingresso del Museo, via Prevostura 7), alla presenza del vescovo, Mons. Gianni Ambrosio, che benedirà l’opera.

Il presepe così inaugurato rimarrà allestito fino al 6 gennaio 2020, per tutta la durata della rassegna «Natale ad Arte», ricca di eventi da non perdere. Bambini e adulti sono invitati a partecipare, per scoprire tutti insieme la magia del Natale.