Presepio meccanico di Vigoleno

PRESEPIO MECCANICO ELETTRONICO DI VIGOLENO

Dal 22 dicembre 2019 al 26 gennaio 2020 . Sabato e festivi 9 – 18. Feriali tel. 0523895146 (Raffaello)

Da domenica 22 dicembre, nel borgo di Vigoleno sarà possibile ammirare il presepio meccanico elettronico, che resterà in funzione sino all’ultimo fine settimana di gennaio 2020. Il tradizionale presepio di Vigoleno è collocato in una piccola casa del borgo medioevale di cui occupa quasi interamente una stanza. Percorrendo lo stretto vicolo che scende a fianco dell’oratorio della Vergine delle Grazie, ci si imbatte in una ripida scala che conduce all’ingresso della casetta.

Lo spazio è così limitato che, per visitare il presepio, occorre seguire un senso unico: si entra da una porta e si esce da un’altra porta. Davanti al piccolo edificio si trova un suggestivo terrazzo panoramico a strapiombo sulla valle. Il presepio nasce nel 1989, dalla bravura e dall’impegno di artigiani locali che ogni anno lo rinnovano e ne curano la manutenzione. Attualmente comprende 35 movimenti, 42 motorini e 6 pompe ad acqua con un ciclo del giorno e della notte della durata di 7 minuti. Dal 1992, il presepio di Vigoleno è iscritto all’Associazione Italiana Amici del Presepio. Ingresso libero