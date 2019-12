Rassegna Itinerari di teatro…ed è dicembre – “Pazze fiabe… in musica!”

“Pazze fiabe… in musica!” a Piacenza. Le raccontano, tra parole e suoni, Nicola Cavallari e Tempus Fugit Percussion Ensemble domenica 22 dicembre all’Oratorio parrocchiale del Preziosissimo Sangue.

Terza tappa dell’edizione 2019/2020 di “Itinerari di teatro… ed è dicembre” – rassegna di spettacoli per le famiglie proposta da Comune di Piacenza, Fondazione teatri di Piacenza e Teatro Gioco Vita, con il sostegno di Iren – l’appuntamento, organizzato in collaborazione con la Parrocchia del Preziosissimo Sangue, è alle ore 16.30 nel Salone situato in via Zanella 15 (ingresso libero e gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili).

LO SPETTACOLO – “Pazze fiabe… in musica!” è uno spettacolo di narrazione con la musica dal vivo che reinterpreta due fiabe famose: “Giannetto fortunato”, dei Fratelli Grimm, e “La minestra di sasso”, storia trasversale a diverse culture fiabesche popolari.

Giannetto dopo anni di lavoro vuole tornare a casa. Il suo padrone gli dona un pezzo d’oro per i suoi fedeli anni di servizio. Nel suo viaggio, Giannetto, scambia dapprima l’oro con un cavallo e poi continua con questi suoi baratti fino a rimanere con niente in mano. La minestra di sasso vede invece un lupo, animale spaventoso e solitario, arrivare in un villaggio di animali da cortile, dove preparerà per tutti la sua famosa minestra di sasso. Per gli animali del villaggio sarà l’occasione per riscoprire la generosità e la socialità senza pregiudizi. Esiste poi una terza storia, quella che si crea in scena tra il narratore e i musicisti, perché ovviamente anche loro ascoltano e commentano le fiabe.

Testo e regia sono di Nicola Cavallari, le musiche originali di Francesco Brianzi. In scena con Cavallari (voce recitante) i musicisti Clara Franguelli al pianoforte e Tommaso Franguelli alle percussioni insieme a Brianzi.

Per informazioni: Teatro Gioco Vita, tel. 0523315578, info@teatrogiocovita.it

foto: Mauro Del Papa