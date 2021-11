Primo weekend di Profondo Giallo, la rassegna dedicata al noir giunta alla terza edizione.

Sabato 6 novembre a palazzo Farnese, nella sala 7, alle 17 e 30 si terrà la presentazione dell’ultimo libro di Valerio Varesi “Reo confesso”, edito da Mondadori. Una vera e propria indagine “contromano” nella sua Parma per il commissario Soneri, giunto al sedicesimo episodio della saga che ha ispirato la serie tv. A moderare l’incontro Paola Pinotti. Domenica 7 novembre, sempre a palazzo Farnese – sala 7, sarà ospite Piergiorgio Pulixi, con “Per mia colpa”, edito da Mondadori. Il mistero di una donna scomparsa e il dramma di una bambina rimasta sola: un noir al femminile per l’allievo di Massimo Carlotto, premio Scerbanenco nel 2019. In dialogo con Basilio Di Iorio.

Anche questa edizione di Profondo Giallo nasce dalla collaborazione di realtà piacentine che operano nel mondo del libro e della cultura: Officine Gutenberg, Papero Editore, Crisalidi Teatro, le librerie Bookbank e Fahrenheit451, Cinemaniaci e Piacenza Music Pride. Il programma prosegue fino al 26 novembre, con presentazioni di libri, reading, cinema, teatro e musica.