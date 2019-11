Proiezione documentario “Al di là del mare”

Proiezione del documentario AL DI LÀ DEL MARE

regia di Tomás Sheridan

Una produzione Associazione Concorto e Polifilm Media. Con il sostegno di Assemblea Legislativa Emilia Romagna, Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo e Comune di Pontenure

07.12.2019 ore 21

Palazzo Ghizzoni Nasalli – Entrata da via Gregorio X

Ingresso gratuito

Non è la prima volta che Concorto si impegna nella realizzazione di un prodotto audiovisivo, saltando così lo steccato che divide la promozione dalla vera e propria produzione cinematografica. Al di là del mare è un film che rappresenta la prosecuzione di una collaborazione con la Consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo nata nel 2017 con il progetto El Cine es un puente, una iniziativa che ci aveva permesso di verificare i legami che uniscono saldamente l’Italia e l’Argentina.

Con Al di là del Mare abbiamo cercato di andare oltre, progettando un viaggio che potesse sì restituire una serie di testimonianze dirette su quella che fu l’emigrazione nel difficile periodo del dopoguerra, ma anche trasformarsi in una riflessione più universale sul concetto di appartenenza. Molto spesso le storie nascono da altre storie, come se ogni narrazione avesse in sè stessa la capacità di moltiplicarsi e dare origine a nuovi racconti, a nuove storie di vita. Nel nostro caso la storia da cui tutto ha avuto origine è stata quella delle spedizioni Borsari, due viaggi compiuti dalla nave Genova nel 1948 e 1949, con il quale centinaia di italiani (moltissimi emiliano romagnoli) arrivarono in una terra che si autodefinisce alla fine del mondo, la Patagonia nella sua zona più australe, precisamente ad Ushuaia.

La cornice narrativa che dà vita al nostro progetto è quella del viaggio: il viaggio lunghissimo che intrapresero quegli italiani pieni di speranze, nel 1948; quello che abbiamo compiuto noi solo un mese fa, sulle tracce della memoria, che ha portato anche noi alla fine del mondo; e il documentario stesso Al di là del mare in fondo non è che un viaggio nell’animo umano, compiuto attraverso i ricordi e le aspirazioni di persone che hanno scelto (o dovuto scegliere) di lasciare il proprio Paese e cercarsi un altro posto nel mondo.