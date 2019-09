Proiezione film “A partire dal bambino”

Mercoledì 2 ottobre alle ore 21 presso l’Auditorium S. Margherita, in via S. Eufemia 12, si terrà la proiezione del film “A partire dal bambino” del regista Vittorio De Seta. La serata è realizzata nell’ambito delle iniziative collegate alla Mostra”La scuola di Mario Lodi” allestita alla biblioteca Passerini Landi.

IL FILM – Il film, fa parte di una serie d’inchieste condotte nel 1979 dal grande regista Vittorio De Seta sul mondo della scuola in Italia. In questo film De Seta si concentra sull’esperienza di Mario Lodi (Piadena, 1922 – Drizzona, 2014), maestro elementare in una frazione del comune di Piadena, nella bassa Padana, tra le città di Mantova e Cremona, sulle rive dell’Oglio. Per metterne a fuoco i principi didattici, le parole dell’insegnante, sono alternate alle riprese effettuate in una IV elementare della scuola.

L’apprendimento, secondo Lodi, parte dal bambino, dal suo mondo, da ciò che conosce e gli è caro, pertanto è necessario associare qualsiasi materia con la vita di tutti i giorni. Fondamentale è inoltre, per Lodi, la conoscenza del bambino perché non c’è processo educativo che sia avulso dalla realtà familiare. Il film è bellissimo sul piano pedagogico, perché gli inserti in cui Mario Lodi parla direttamente dei princìpi che ispirano il suo metodo di azione sono ancor oggi una insuperata e attualissima lezione di pratiche che vorremmo vedere in ogni scuola.

Vittorio De Seta (Palermo, 1923 – Sellia Marina, 2011) regista documentarista, si è sempre occupato di tematiche sociali e d’emarginazione. Ricordiamo Banditi a Orgosolo (1961) e lo sceneggiato televisivo Diario di un maestro (1972).