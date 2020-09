Venerdi 25 settembre, ore 19 – Salone d’onore della Galleria Biffi Arte

Proiezione film “Il mistero della spada” di Anna Fermi

Con la partecipazione di Anna Fermi e Joshua Wahlen

Un pellegrinaggio interiore lungo i sette santuari dedicati all’Arcangelo Michele. Popoli, persone, Iuoghi diversi the toccati dalla Spada si uniscono per creare armonia e bellezza e per accompagnare it pensiero verso la visione e lo forza dell’anima.

L’evento avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria. Prenotazione obbligatoria 0523-324902 – galleria@biffiarte.it