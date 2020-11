“Quanti animali in città!”

In ottemperanza alle prescrizioni del DPCM del 3 novembre 2020, i Musei rimangono chiusi al pubblico fino al 3 Dicembre (salvo nuove e ulteriori indicazioni ministeriali); la cultura però non si ferma e continua con alcune proposte all’aperto organizzate da Cooltour s.c. in collaborazione con il Museo Kronos.

Ecco dunque in arrivo alcune passeggiate urbane per i più piccoli, appuntamenti tematici per scoprire divertendosi storia e curiosità della nostra città. Venerdì 13 novembre il primo appuntamento, «QUANTI ANIMALI IN CITTA’!», una piccola caccia agli animali scolpiti che si nascondono nel centro storico di Piacenza. Ritrovo alle ore 15:15 in Piazza Duomo, fronte Cattedrale. Prenotazione obbligatoria . Il secondo appuntamento è per venerdì 20 novembre con «STORIE, CURIOSITA’ e LEGGENDE», un racconto di aneddoti e curiosità su luoghi e personaggi che incontreremo. Ritrovo alle ore 15:15 in Piazza Duomo, fronte Cattedrale. Prenotazione obbligatoria .