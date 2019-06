Come festeggiare al meglio la chiusura delle scuole e l’inizio dell’estate? Venendo alla festa di Quarto (Pc), Quarto insieme, nelle serate di venerdì 7 giugno e sabato 8 giugno al Parco del Sole!

Ecco il programma:

Venerdì 7 giugno: divertentissimo quiz interattivo “il cervellone” con presentatore e pulsantiere, vi permetterà, a squadre, di mettere in gioco le vostre conoscenze e le vostre abilità! Successivamente la serata sarà accompagnata dalla musica POP 360° di INCYDIA

Sabato 8 giugno: sarà una serata ricca di musica con inizialmente la musica pop & soft rock dei Five Plus One,

successivamente concluderanno la serata la cover band “Max Brando”. In entrambe le serate dalle 19 alle 23 stand gastronomici con cucina tradizionale!