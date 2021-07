R-Estate a Teatro 2021 – “Graces”

Secondo appuntamento di “R-Estate a Teatro 2021”

Giovedì 8 luglio 2021 ore 21.30 – Cortile di Palazzo Farnese

Silvia Gribaudi – GRACES

coreografia Silvia Gribaudi

drammaturgia Silvia Gribaudi e Matteo Maffesanti

con Silvia Gribaudi, Siro Guglielmi,

Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo

Un progetto di performance ispirato alla scultura e al concetto di bellezza e natura che Antonio Canova realizzò tra il 1812 e il 1817. Uno spettacolo che ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Danza&Danza 2019 “Produzione italiana dell’anno”, ed è stato definito dalla critica e dal pubblico come spettacolo simbolo di Santarcangelo Festival nel 2019, quando al debutto è stato il più applaudito tra le creazioni in cartellone. È “Graces” di Silvia Gribaudi, che vedremo giovedì 8 luglio a Piacenza nella splendida cornice del cortile di Palazzo Farnese per l’edizione 2021 di “R-Estate a Teatro”, il cartellone estivo di prosa proposto da Teatro Gioco Vita con Fondazione Teatri, il sostegno di Fondazione Piacenza e Vigevano e Iren e la collaborazione del Comune di Piacenza nell’ambito di #EstateFarnese.

Danzatrice e coreografa mai canonica e convenzionale, tra i rari artisti che osano essere esilaranti, irriverenti ed empatici allo stesso tempo, Silvia Gribaudi ha recentemente ottenuto anche il prestigioso Premio Hystrio-Corpo a Corpo: “Dal 2004 – si legge nella motivazione – focalizza la propria ricerca artistica sull’impatto sociale del corpo, mettendo al centro del linguaggio coreografico la comicità e la relazione tra spettatore e performer”.

“Graces” è uno spettacolo piacevole e divertente, che esce dai canoni consueti della danza per incontrare diversi linguaggi: parola, musica, movimento, arti performative. L’ispirazione è mitologica. Le tre figlie di Zeus – Aglaia, Eufrosine e Talia – erano creature divine che diffondevano splendore, gioia e prosperità. In scena tre corpi maschili, tre danzatori (Siro Guglielmi, Matteo Marchesi, Andrea Rampazzo) dentro a un’opera scultorea che simboleggia la bellezza in un viaggio di abilità e tecnica che li porta in un luogo e in un tempo sospesi tra l’umano e l’astratto. Qui il maschile e il femminile si incontrano, lontano da stereotipi e ruoli, liberi, danzando il ritmo stesso della natura.

In scena anche l’autrice Silvia Gribaudi, che ama definirsi “autrice del corpo” perché la sua poetica trasforma in modo costruttivo le imperfezioni elevandole a forma d’arte con una comicità diretta, crudele ed empatica, in cui non ci sono confini tra danza, teatro e performing arts. Negli ultimi dieci anni Silvia Gribaudi si è interrogata sugli stereotipi di genere, sull’identità del femminile e sul concetto di virtuosismo nella danza e nel vivere quotidiano, andando oltre la forma apparente, cercando la leggerezza, l’ironia e lo humour nelle trasformazioni fisiche, nell’invecchiamento e nell’ammorbidirsi dei corpi in dialogo col tempo. “Graces” si è realizzato grazie allo sguardo registico e visivo di Matteo Maffesanti (regista, formatore e videomaker) che ha seguito con Silvia Gribaudi tutto il processo artistico, sviluppato con tappe di lavoro che comprendevano laboratori con cittadini sui materiali coreografici.

Informazioni e biglietteria – Biglietti “Graces”: settore A € 25 – settore B € 20 – settore C € 15 – ridotto under 25 (solo settore C) € 12. I posti per i congiunti possono essere scelti vicini, per un numero non superiore a 4, previa compilazione di relativa dichiarazione. Sarà possibile acquistare i biglietti online sul sito https://www.vivaticket.com/. La prevendita sarà attiva anche presso la biglietteria di Teatro Gioco Vita in via San Siro 9 dal mercoledì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 (tel. 0523.315578 – biglietteria@teatrogiocovita.it). La sera dello spettacolo la biglietteria sarà aperta all’ingresso di Palazzo Farnese dalle ore 18.30 alle ore 20.30 (tel. 337.1059268).

Sono in vigore particolari promozioni per gli abbonati e il pubblico più affezionato di Teatro Gioco Vita (per informazioni, rivolgersi alla biglietteria). Tutti gli spettacoli e gli eventi collaterali si svolgono nel rispetto delle prescrizioni in termini di distanziamento e misure di sicurezza.