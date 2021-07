Radura + Votto – Live

SABATO 10 LUGLIO – Spazio 4

RADURA + VOTTO

Primo appuntamento della rassegna estiva “Chi ha ancora bisogno dei concerti? I concerti non servono a niente!”, sabato 10 luglio sarà una serata dedicata al genere emo-core: si parte con i milanesi Radura e il loro “emo sinottico”. La prima volta a Piacenza per loro, l’occasione per ascoltare il loro album “Effetto Della Veduta D’Insieme”. Con loro la stessa sera i piacentini VOTTO, definiti dai Dappertutto “giovani emocorers in forma smagliante, con un lavoro nuovo in canna e l’astinenza da palco che monta”.

Inizio concerti ore 21:30, capienza limitata a 200 posti. Prenotazioni attive su evento FB e su Eventbrite

www.eventbrite.it/e/registrazione-radura-votto-spazio40-161825988889

https://www.facebook.com/events/via-alessandro-manzoni-21-29122-piacenza-pc-italia/radura-votto-spazio4/333810918359550/