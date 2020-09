L’ottavo concerto della rassegna “Antichi Organi. Un Patrimonio da salvare” si terrà venerdì 2 ottobre, alle 21, presso la basilica di San Sisto a Piacenza. Il concerto è organizzato in collaborazione con Diocesi di Piacenza e Bobbio e con l’Accademia Domenichino da Piacenza ed è dedicata alla presentazione dei servizi dell’8×1000 e al restauro dell’organo di San Sisto.

I protagonisti della serata

Soprani: Cristina Greco, Tea Irene Galli, Alessandra Colacoci

Alti: Anna Bessi, Isabella di Pietro, Alessandro Simonato

Tenori: Massimo Altieri, Davide Pagliari

Bassi: Riccardo Dernini, Alessandro Ravasio

Violino 1: Gian Andrea Guerra

Violino 2: Paolo Costanzo

Viola: Valentina Soncini

Violoncello: Nicola Brovelli

Violone: Carlo Sgarro

Tiorba: Mauro Pinciaroli

Organo: Luigi Accardo

Maestro concertatore al cembalo: Antonio Greco

PROGRAMMA MUSICALE

CONCERTO SACRO

Alessandro Scarlatti (1660 – 1725)

Sonata a 4

per archi e b.c.

Domenico Scarlatti (1685 – 1757)

Stabat Mater

a 10 voci e b.c.

Henry Purcell (1659 – 1695)

Pavan & Chacony

per archi e b.c.

Praise the Lord, Jerusalem

Anthem per 4 voci, archi e b.c.

Antonio greco, Coro Costanzo Porta & Orchestra Cremona Antiqua – Antonio Greco ha diretto il Coro Costanzo Porta e l’Orchestra Cremona Antiqua nei più importanti festival d’Italia ed Europa: dal Festival dei 2 mondi di Spoleto al Ravenna Festival, dal Festival Monteverdi di Cremona al Festival della Valle d’Itria, a Musica e Poesia a San Maurizio. I loro concerti sono passati in televisione (RAI 5 e RAI 1) e in radio (RADIO 3), in importati programmi e trasmissioni. www.costanzoporta.it