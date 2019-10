Rassegna “Antichi Organi” – Andrea Pedrazzini

L’11° Concerto della XXXII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” è previsto per sabato 12 ottobre alle ore 21, presso la chiesa di Santa Maria Assunta di Agazzano e avrà come protagonista

Andrea Pedrazzini, organo

Andrea Pedrazzini – Nato a Bellinzona (Ticino, Svizzera) nel 1992, inizia lo studio del pianoforte presso l’Accademia Vivaldi di Locarno a sei anni. Durante il liceo prosegue lo studio del pianoforte con il maestro Leonardo Leonardi quale privatista presso il Conservatorio di Milano “Giuseppe Verdi”. Nel 2012, dopo la maturità scientifica, si diploma all’età di 19 anni in pianoforte presso il Conservatorio di Brescia “Luca Marenzio”. La passione per l’organo nasce invece a nove anni, quando, da autodidatta, Andrea inizia ad accompagnare le celebrazioni liturgiche presso il Santuario della Madonna del Sasso di Orselina.

A settembre 2017 inizia un percorso di studio e perfezionamento presso il Conservatorio di Lugano con il maestro Stefano Molardi frequentando il Master in Performance. Nel corso degli anni ha suonato, oltre che come organista e pianista solista, anche con formazioni da camera e orchestre in diverse rassegne concertistiche in Svizzera e in Italia. Ha suonato e collaborato con varie formazioni vocali sia in esibizioni concertistiche che in incisioni discografiche. L’approccio a strumenti musicali più recenti come l’organo Hammond o i sintetizzatori lo spinge negli ultimi anni ad esplorare nuovi generi musicali, tra i quali il jazz e il rock.

La ricerca di nuove sonorità lo ha portato ad esibirsi in manifestazioni concertistiche e a partecipare alle registrazioni di album ed EP. Organista presso la Collegiata di Locarno, nel 2014 ha collaborato alla realizzazione del progetto di restauro e ampliamento dell’organo della Parrocchiale di Brione s. Minusio del quale è pure organista. All’attività formativa affianca quella professionale come contabile federale e docente di musica presso il Liceo cantonale di Lugano 2, dove è anche direttore del coro e dell’orchestra.