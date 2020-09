Rassegna “Antichi Organi – Andrea Tritto e Insieme vocale Vox Mundi

Il settimo concerto della XXXIII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” si terrà domenica 27 settembre, ore 21, alla Chiesa di San Nicola di San Nicolò.

Andrea Tritto, Organo

Insieme vocale, Vox Mundi, diretto da Dionilla Morlacchini

Andrea Tritto – Andrea Tritto è nato nel 1991 a Milano. Si è diplomato in pianoforte a pieni voti e in organo col massimo dei voti presso il Conservatorio della sua città, dove ha seguito anche corsi di direzione d’orchestra e di coro. Parallelamente ha studiato pianoforte jazz presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Sta ora concludendo il Master of Arts in Music Performance (organo) con Stefano Molardi presso il Conservatorio della Svizzera italiana. Ha studiato privatamente con Fausto Caporali improvvisazione organistica e partecipato a varie masterclass con Ludger Lohmann, Domenico Severin, Olivier Penin, Paolo Crivellaro, Francesco Cera e Ben Goldberg. È organista e direttore di coro presso la Parrocchia di St. Mauritius a Zermatt (CH).

Tiene regolarmente concerti in Italia e Svizzera e ha partecipato a rassegne e festival tra cui Rassegna organistica valmaggese, Zermatt music festival, Rassegna Antichi organi, Break in jazz, MITO SettembreMusica, Piano city – Milano; ha inoltre suonato sotto la direzione di Ton Koopman, Stefano Molardi, Franco Cerri, Paolo Tomelleri, Daniele Lombardi e Alberto Serrapiglio. È direttore artistico della Rassegna organistica della Parrocchia di S. Michele Arc. e S. Rita a Milano.

La rassegna è organizzata dalle Associazioni Banda Larga e Progetto Musica e ha il Patrocinio di Comune, Provincia e Diocesi di Piacenza e Bobbio.