Rassegna “Antichi Organi” – Andrea Tritto

Il 6° Concerto della XXXII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” è previsto per domenica 22 settembre alle ore 21, presso la Basilica di Santa Maria di Campagna a Piacenza, con Andrea Tritto, organo.

Andrea Tritto – Nato nel 1991 a Milano, si è diplomato in pianoforte a pieni voti e in organo col massimo dei voti presso il Conservatorio della sua città, dove ha seguito anche corsi di direzione d’orchestra e di coro.

Parallelamente ha studiato pianoforte jazz presso la Civica Scuola di Musica di Milano. Si sta ora specializzando in organo con Stefano Molardi presso il Conservatorio della Svizzera italiana. Ha studiato privatamente con Fausto Caporali improvvisazione organistica. Si segnala la partecipazione ad un seminario sulle tecniche d’improvvisazione tenuto da Ben Goldberg ed a varie masterclass organistiche con Ludger Lohmann, Domenico Severin, Olivier Penin, Paolo Crivellaro e Francesco Cera.

Dopo aver lavorato alcuni anni in chiese milanesi, è ora organista e direttore di coro presso la Parrocchia di St. Mauritius a Zermatt (CH). Come pianista ha suonato presso teatri e centri culturali ed ha partecipato alle rassegne “Break in Jazz”, “Piano City – Milano” e “MITO SettembreMusica”; è stato inoltre diretto da Franco Cerri, Paolo Tomelleri, Daniele Lombardi e Alberto Serrapiglio ed ha partecipato alla prima esecuzione mondiale di “Dark Matter” del compositore Emanuel Pimenta.

In qualità di organista ha tenuto concerti in Italia e Svizzera. E’ direttore artistico della “Rassegna organistica di S. Michele Arc. e S. Rita”, che ha luogo nell’omonima chiesa a Milano. Ha diretto i gruppi vocali “I Quattrocantori” e “Vocensemble”, svolgendo attività concertistica. E’ inoltre insegnante di musica.