Rassegna “Antichi Organi – Federico Perotti e Anna Maria Chiuri

Il sesto concerto della XXXIII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” si terrà sabato 26 settembre, ore 18, alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Trevozzo.

Federico Perotti, organo

Anna Maria Chiuri, mezzosoprano

Federico Perotti – nato a Piacenza nel 1993 si è diplomato con lode sia in Organo e Composizione organistica (E. Viccardi) che in Composizione (V. Zago, C. Ballarini) studiando nei conservatori di Piacenza, Como e Milano, specializzandosi poi con il M° Salvatore Sciarrino presso l’Accademia Chigiana. Ha partecipato a diverse masterclass di interpretazione di musica organistica tenuti dai maestri Montserrat Torrent, François-Henri Houbart, Andreas Liebig, Micheal Radulescu, Jean Claude Zehnder, Christopher Stembridge, Ferdinando Tagliavini, Manuel Tomadin, Enrico Viccardi e Giancarlo Parodi.

Ha suonato in qualità di solista in numerose rassegne nazionali e internazionali e come continuista con formazioni e gruppi come l’accademia barocca Italiana e l’Orchestra Filarmonica Italiana. Sue composizioni sono state eseguite in Svizzera, Germania e Italia in diverse stagioni musicali tra cui Mese della Musica (Duomo di Milano), MilanoMusica, Incontemporanea, Taverna Maderna. Tra le esecuzioni, La Camerata Strumentale di Prato nel 2017 ha commissionato ed eseguito durante la stagione sinfonica “Galuppiana” per oboe e orchestra trasmessa in diretta su “Rete Toscana Classica”. Sue composizioni sono state eseguite inoltre da “Orchestra Jupiter” di Schio, Quartetto Prometeo, “Altrevoci Ensemble” e da “Collettivo 21” e dirette da i Maestri Filippo Maria Bressan, Jonathan Webb, Antonio Eros Negri. In qualità di direttore di Coro dirige l’ensemble “Vox Silvae” di Piacenza dal 2015. L’oratorio “Franca da Vitalta” per soli, coro e strumenti è stato inciso e pubblicato per l’etichetta discografica Tactus di Bologna. Attualmente è tirocinante e allievo di Francesco Filidei a Parigi.

Svolge inoltre l’attività di organista titolare in San Sisto a Piacenza, nel Monastero Benedettino di San Raimondo.

Anna Maria Chiuri – Si è diplomata al Conservatorio Boito di Parma e si è perfezionata poi con il Maestro Franco Corelli. Uno dei mezzosoprani più richiesti e apprezzati nel repertorio italiano, tedesco e francese, è ospite regolare nei maggiori Teatri d’opera Italiani ed Europei. Il suo repertorio è molto vasto e comprende: Fricka in RHEINGOLD e WALKÜRE al Teatro Massimo di Palermo con la regia di Graham Vick; Eboli in DON CARLO al Teatro Regio di Torino con la direzione di Gianandrea Noseda e la regia di Hugo De Ana, al Teatro alla Scala di Milano con la direzione di Fabio Luisi e Klythämestra in ELEKTRA con la direzione di Gustav Kuhn e Herodias in SALOME con la direzione di Nikša Bareza, entrambe con la regia Manfred Schweigkofler, nei teatri di Bolzano, Modena, Ferrara e Piacenza; Amneris in AIDA con la direzione di Paolo Arrivabeni e Ulrica in UN BALLO IN MASCHERA con la direzione di Massimo Zanetti all’Opera Royal de Wallonie; FALSTAFF in forma di concerto a Tel Aviv sotto la direzione di Zubin Mehta; Azucena ne IL TROVATORE al Teatro La Fenice di Venezia, Annina in DER ROSENKAVALIER al Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Zubin Mehta e la regia di Eike Gramss, ADRIANA LECOUVREUR al Regio di Torino, LA FORZA DEL DESTINO all’Opera Sferisterio Macerata.

Ha cantato ne IL TRITTICO di Puccini al Teatro alla Scala con la direzione di R. Chailly, Herodias nella nuova produzione di SALOME al Salzburger Festspiele sotto la direzione di Franz Weiser – Möst, Ulrica in UN BALLO IN MASCHERA all’NCPA di Pechino. Tra i prossimi impegni sarà Amneris in AIDA all’Arena di Verona, riprenderà i ruoli ne IL TRITTICO al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino e canterà Una Donna in DITTICO CONTEMPORANEO – INTOLLERANZA 1960 e Herodias in SALOME al Teatro alla Scala e al Salzburger Festspiele, AIDA al Teatro di San Carlo di Napoli, DON CARLO al New National Theater di Tokyo, LA FAVORITA a Piacenza, Barbara in VIOLANTA al Teatro Regio di Torino.

Si è inoltre esibita ne la IX SINFONIA di Beethoven al Lincoln Center di New York in occasione del prestigioso festival estivo Mostly Mozart e al Teatro Regio di Torino in MESSA DA REQUIEM di Verdi al Rudolfinum di Praga e a Washington, in TE DEUM di Bruckner al Maggio Musicale Fiorentino sotto la direzione di Zubin Mehta, in EIN SOMMERNACHTSTRAUM di Mendelssohn al Teatro Regio di Parma con la direzione di Jurij Temirkanov, in LES TROYENS di Berlioz al Teatro Bellini di Catania, in REQUIEM di Mozart a Firenze sempre sotto la direzione di Zubin Mehta.

La discografia di Anna Maria Chiuri comprende su CD l’opera contemporanea PASQUA FIORENTINA di I. Capitanio (Bongiovanni), la MESSA IN SOL di V.Bellini, i PEZZI SACRI di G.B.Sammartini e L’ABBÉ AGATHON di A.Pärt e ORATORIO DE NÖEL di C.Saint–Saëns e su DVD le opere UN BALLO IN MASCHERA con la direzione di Riccardo Chailly, live dall’Opera di Lipsia, IL TRITTICO di Puccini live dal Teatro alla Scala di Milano per Rai Trade, sempre sotto la direzione di Riccardo Chailly, IL PRIGIONIERO, nel ruolo della Madre, con la Danish National Symphony Orchestra.

La rassegna è organizzata dalle Associazioni Banda Larga e Progetto Musica e ha il Patrocinio di Comune, Provincia e Diocesi di Piacenza e Bobbio.