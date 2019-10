Rassegna “Antichi Organi” – Matteo Francesco Golizio

Il 13° Concerto della XXXII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” è previsto per sabato 19 ottobre, alle ore 21, presso la Collegiata di San Fiorenzo a Fiorenzuola e avrà come protagonisti

Matteo Francesco Golizio, organo

Corale “Città di Fiorenzuola” Diretta da Letizia Rocchetta

Matteo Francesco Golizio – Diplomato in Organo e composizione organistica, Strumenti antichi da tasto e Didattica della musica presso il conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza. Laureato con il massimo dei voti e lode accademica in Discipline delle Arti, musica e Spettacolo presso l’Università della Calabria. Organista presso il santuario di San Francesco di Paola, in Paola (CS), da più di vent’anni. Docente di ruolo nella scuola secondaria di I grado. Ha inciso diversi cd con compagini corali ed ensemble orchestrali. Molte sono le sue partecipazioni a concerti per l’inaugurazione di nuovi organi o dopo l’avvenuto restauro.

Ha partecipato, inoltre, a numerosi festival organistici in campo nazionale (Calabria, Sicilia, Puglia, Lazio, Toscana, Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, etc.) ed internazionale (Svizzera, Germania, Austria, Spagna, Principato di Andorra, Danimarca, U.S.A., etc.). Tiene regolarmente corsi e/o master sull’ottocento organistico italiano presso i conservatori statali o accademie private. È fortemente impegnato nello studio e nel recupero del patrimonio storico organario del suo territorio.