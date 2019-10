Rassegna “Antichi Organi” – Mattia Marelli

Il 14° Concerto della XXXII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” è previsto per domenica 20 ottobre, alle ore 21, presso la Chiesa di Sant’Antonio a Piacenza, con

Mattia Marelli, organo

Mattia Marelli – Ha iniziato gli studi musicali alla Scuola Diocesana di Musica Sacra e Liturgia “Luigi Picchi” di Como e poi al Conservatorio di Musica “G. Verdi” di Como, conseguendo nell’ottobre 2015, con il massimo dei voti, il Diploma Accademico di primo livello in Organo sotto la guida di Enrico Viccardi. Grazie a questo risultato, nel dicembre 2015 riceve dal Lions Club Como Host una borsa di studio al merito. Successivamente ha approfondito lo studio della musica antica presso la Civica Scuola di Musica “C. Abbado” di Milano, ottenendo il Diploma in Organo sotto la guida di Lorenzo Ghielmi e parallelamente, presso il conservatorio comasco, ha conseguito il Diploma Accademico di secondo livello in Clavicembalo con Giovanni Togni.

Ha partecipato a masterclass e corsi di interpretazione organistica tenuti dai maestri Andreas Liebig, Ludger Lohmann, Jean-Claude Zehnder e Michael Radulescu. Collabora regolarmente come organista e cembalista con vari gruppi vocali e strumentali ed attualmente è organista della Corale “Santa Maria dei Miracoli” di Morbio Inferiore (CH) e della Parrocchia “San Tommaso” di Civiglio (I). Contemporaneamente agli studi musicali ha frequentato l’Università degli Studi dell’Insubria di Como, conseguendo, con lode, la Laurea Specialistica in Matematica.