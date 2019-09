Rassegna “Antichi Organi” – Trio “Andrea Palladio”

Il 7° Concerto della XXXII^ Edizione della Rassegna “Antichi Organi. Un patrimonio da salvare” è previsto per sabato 28 settembre alle ore 18, presso la chiesa di Santa Maria Assunta a Trevozzo e avrà come protagonisti il trio “Andrea Palladio” composto da

Enrico Zanovello, organo

Michele Antonello, oboe

Steno Boesso, fagotto

Insieme vocale Girolamo Parabosco, diretto da Dionilla Morlacchini

Trio Andrea Palladio – Si forma all’interno della omonima Orchestra fondata e diretta fin dalla fondazione nel 1989 da Enrico Zanovello. I musicisti hanno spalle numerose esperienze artistiche, solistiche e di insieme in formazioni cameristiche ed orchestrali di chiara fama internazionale quali, Les Musiciens du Louvre, I Sonatori della Gioiosa Marca, l’Europa Galante, L’Orchestra del Teatro La Fenice di Venezia, Concerto Koln ed altre prestigiose orchestre. Vantano una attività concertistica in tutta Europa, Stati Uniti ed America Latina, numerose le incisioni discografiche con programmi spesso in prima esecuzione assoluta per le etichette Tactus, Discantica, Ricordi, Brilliant. L’originalità dei programmi proposti è uno degli aspetti peculiari del Trio Andrea Palladio, l’ultimo CD prodotto Romantic Music, pubblicato dall’etichetta olandese Brilliant ha già riscosso un notevole successo presso la critica specializzata.

Enrico Zanovello – Sviluppa la propria personalità artistica e musicale attraverso un percorso molto vario e ricco di esperienze; accanto ai diplomi d’organo e clavicembalo con Stefano Innocenti e Andrea Marcon segue gli studi universitari nella facoltà di Lettere e Filosofia all’Ateneo di Padova. La sua carriera artistica lo vede presente come concertista d’organo nei più prestigiosi festival europei e americani. Conduce una ricerca volta alla riscoperta e valorizzazione di compositori poco noti, lavora per l’edizione critica e la registrazione discografica in prima assoluta di opere come l’op. 3 di G.B. Grazioli, i Concerti di Giovanni e Gaetano Meneghetti, la Musica da camera di Gellio Coronaro ed altri.

Fonda e dirige fin dal 1989 l’Orchestra Barocca Andrea Palladio alla quale si affianca nel 2009 l’omonimo Coro. Con questa formazione è a capo di numerosi progetti musicali fra cui l’esecuzione dell’opera sacra per soli coro e orchestra di G. F. Handel del quale dirige al Teatro Olimpico di Vicenza, la prima esecuzione italiana dell’Anthem on the peace. All’Opera House del Il Cairo dirige in prima assoluta la pantomima Pantalone e Colombina di W. A. Mozart a seguito della rivisitazione ed edizione in tempi moderni della partitura. Numerose le collaborazioni con orchestre e direttori per l’esecuzione in veste di solista dei concerti per organo di Handel, Sammartini, Arne, Guilmant, Poulenc ed altri. Ha registrato 20 CD in veste di solista e direttore ricevendo premi e riconoscimenti da riviste specializzate europee. E‘ docente titolare al Conservatorio di Vicenza.

Michele Antonello – Si è diplomato al Conservatorio di Castelfranco Veneto (TV) in Oboe nel 1989 con P. Brunello ed in Didattica della Musica nel 1996, con il massimo dei voti. Ha compiuto studi di musicologia presso l’Università di Bologna. Dal 2006 è stato primo oboe dell’Orchestra del Teatro Olimpico di Vicenza. Suona inoltre con l’Orchestra di Padova e del Veneto, l’Orchestra “Da Ponte”, Cordia, I sonatori della gioiosa Marca, Irish Baroque Orchestra, Zefiro, Accademia di musica antica di Bologna, Budapest Festival Orchestra, ed altri. E’ stato invitato come solista, in stagioni concertistiche in Italia ed all’estero Insegna Musica d’insieme per strumenti a Fiato presso il conservatorio di Cosenza.

Steno Boesso – Si è diplomato in fagotto al conservatorio di Padova e in Prepolifonia al conservatorio di Venezia, con conferimento di borsa di studio; ha frequentato il biennio di formazione professionale presso l’ accademia “i Filarmonici di Torino” , grazie ad una borsa di studio CEE-UE. Ha vinto il concorso bandito dall’ Orchestre de l’Opera de Lyon, diretta da J. Eliot Gardiner, per il ruolo di fagottista co-solista; nel periodo 1988-1993 partecipa a tutte le produzioni e a tutte le registrazioni discografiche prodotte dal Teatro. Nel 1997 vince il concorso per il ruolo di primo fagotto nell’ Orchestra del Teatro la Fenice di Venezia. Nel 2008 consegue il diploma accademico specialistico presso il conservatorio di Padova. Attualmente, nel campo artistico, è spesso invitato a collaborare in qualità di esecutore polistrumentista con i più importanti ensemble specializzati. E’ titolare della cattedra di fagotto a Vicenza.