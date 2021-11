Rassegna “Cinema d’argento” – “Promises”

Appuntamento con il film “Promises”, mercoledì 24 novembre alle 15, per la rassegna “Cinema d’argento” alla multisala Politeama. Il film, che sarà proiettato con ingresso al costo ridotto di 3 euro, ha debuttato sul grande schermo la scorsa settimana – il 18 novembre – dopo la presentazione alla Festa del Cinema di Roma nel mese di ottobre.

Come sempre, il ciclo rivolto alla terza età intreccia, ai grandi successi della stagione passata (con ingresso gratuito), i titoli in programmazione in questi mesi, riservando al pubblico over 65, il mercoledì pomeriggio, l’opportunità del biglietto scontato. “Promises”, diretto da Amanda Sthers – autrice del libro da cui è tratta la pellicola – vede protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo di Alexander, la cui ritrovata serenità dopo un’infanzia difficile viene messa in crisi dall’incontro con Laura, una gallerista d’arte prossima al matrimonio. Di qui il racconto di un amore tormentato, non vissuto appieno, alimentato dal rimpianto e dalla consapevolezza di una scelta che entrambi non sono liberi di compiere.