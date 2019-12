Rassegna dialettale – “La Vigna dal siu’ Piron”

Per la rassegna dialettale allestita dalla Famiglia Piasinteina, sabato 28 dicembre, alle ore 21, andrà in scena la compagnia delle “Al Cumeri” con la commedia in dialetto “La Vigna dal siu’ Piron”, scritta da Susy Stragliati.

Il ricavato sarà devoluto all’Associazione “CasaperNoi”, per un progetto di interventi assistiti con animali (pet therapy) rivolto ai pazienti con disturbi alimentari presso l’Ospedale di Piacenza.

Il trio “Al Cumèri”, tutto al femminile, nasce da un’amicizia di lunga data, dalla passione per il teatro e dall’intento comune di mantenere vivi il dialetto e le tradizioni locali. Questo atto unico ha come protagoniste due sorelle e l’anziana madre che tra battibecchi e malintesi trasformano un momento drammatico in situazioni divertenti con un finale a sorpresa. Il gruppo teatrale “Al Cumèri” è formato da Susy Stragliati, Piera Marchioni e da Claudia Marchioni. Suggeritrice, Silvana Sartori.

Prevendita: CITY BAR, Via Manfredi 33 – Da Lunedì a Sabato dalle ore 7 alle 19. Per info e prenotazioni: tel.389 9320964 – famigliapiasinteina1953@gmail.com

Foto di Giuseppe Maggi