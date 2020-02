SABATO 22 FEBBRAIO, ore 21, presso TEATRO TRIESTE 34, secondo spettacolo della rassegna “Dietro il naso rosso”: “Holy Boobs”

DI E CON SERENA VERGARI – REGIA PAOLO GARGIULO

Una donna comune, con l’ossessione del bello, stanca di non essere più all’altezza dello stereotipo imposto all’immaginario collettivo, proverà in tutti i modi ad essere accettata e ad accettarsi, fino al punto di stravolgere totalmente il suo aspetto, intervenendo chirurgicamente sul proprio corpo. Gags clownesche si susseguiranno al servizio della storia, generando empatia con il pubblico, che dopo aver riso per tutto lo spettacolo, si ritroverà a provare pena per quella ragazza tanto ingenua e insicura.

La protagonista raggiungerà l’obiettivo annullando completamente sé stessa, lasciando il posto ad una creatura divinamente grottesca. L’evoluzione-involuzione di una donna che rincorrendo i canoni estetici si ritrova impacciata e scomoda a ricoprire un ruolo che non le appartiene. L’ideale estetico come traguardo di un’infinita corsa ad ostacoli, in cui non ci sono vincitori ma superstiti di un’illusione. L’umanità nel disperato tentativo di raggiungere il Divino, cade rovinosamente dalla sua Torre di Babele. Tra il XX e il XXI secolo la TV, il Cinema e i Media hanno definito sempre di più il concetto di perfezione estetica della donna, disumanizzandolo e trasformandolo in icona, in mito, in Obiettivo.

Non è più la natura a dettare le leggi, ma l’uomo che sostituendosi ad essa, impone prepotentemente la sua visione standardizzata della bellezza. L’idea di rappresentare questo spettacolo utilizzando la comunicazione non verbale, dando maggiore importanza a postura, gesti, movimenti, espressioni e mimica, è nata dall’esigenza di non intrappolare il significato nel labirinto delle parole. Il linguaggio non verbale è qualcosa che tutti noi abbiamo dentro, è il nostro primo mezzo di comunicazione da bambini, qualcosa d’istintivo e ancestrale.

SERENA VERGARI – Inizia il suo percorso esplorando le arti visive e consegue il Diploma Artistico in Disegno Industriale. Prosegue gli studi presso l’Accademia di Belle Arti di Lecce frequentando i corsi di Scenografia. In questi anni si affaccia per la prima volta al mondo delle arti circensi e del teatro di strada. Un forte impulso la spinge verso le arti sceniche.

Abbandona gli studi accademici e prende la decisione di trasferirsi a più di mille chilometri di distanza. Torino sarà la città in cui maturerà il suo talento comico ed interpretativo. Qui s’iscrive e si diploma presso l’Atelier teatro fisico di Philip Radice, dove avrà la possibilità di lavorare con maestri quali Eugenio Allegri, Jef Johnson, Ginevra Scaglia, Riccardo Maffiotti, Andrea Bochicchio, Domenico Lannutti, Girolamo Lucania, Silvia Laniado. Il corpo e il linguaggio non verbale sono gli strumenti che da lì in poi, caratterizzano il suo stile. Dal 2014 lavora in coppia con Paolo Gargiulo nella compagnia The Squasciò, portando nelle piazze italiane e straniere lo spettacolo di Visual Street Comedy “Just Married” regia di Giuseppe Vetti.