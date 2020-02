VENERDì 21 FEBBRAIO, ORE 21, PRESSO TEATRO TRIESTE 34, primo spettacolo della rassegna “Dietro il naso rosso”: “SBADABENG, OVVERO L’ARTE DI PRENDERSI A SCHIAFFI” – Spettacolo comico di body percussion scritto e interpretato da Anselmo Luisi.

Un uomo, da solo, su un palco. Nessun oggetto, nessuno strumento se non il proprio corpo. Un viaggio a cavallo tra musica e teatro che farà scoprire situazioni sonore inaspettate passando per il canto, il mimo e la percussione corporea. La performance/spettacolo consiste in una serie di sketch che partono da un pretesto musicale – quello di fare musica utilizzando solo il corpo – ma che si evolvono con contaminazioni di mimo e di teatro comico. Un attacco allergico di tosse diventa una performance di beatbox; una scena di mimo di una signora che si lamenta con il cameriere al ristorante diventa un duetto di scat e di grammelot ritmico; un uomo che si pulisce la camicia dalla sporcizia diventa una performance di body percussion che trascinerà il pubblico a sperimentare sulla propria pelle cosa significa percuotersi per generare suono. Una performance che vi farà letteralmente prendere a schiaffi.

Durata: 60 min.

Fascia d’età: adatto anche ai bambini

Anselmo Luisi è un batterista, performer e body percussionist. Nel 2009 si è diplomato in percussioni classiche al Conservatorio di Trieste. Nel 2013 si è diplomato in batteria jazz alle Scuole Civiche di Milano, nello stesso anno ha conseguito la laurea in Economia per Arte, Cultura e Comunicazione all’Università Bocconi.

E’ attivo come batterista e percussionista in diversi progetti con i quali ha suonato in Italia, Slovenia, Croazia, Austria, Germania, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Kosovo, Svizzera, Francia, Spagna, e in Cina. Ha suonato con musicisti del calibro di Le Luci della Centrale Elettrica, Giovanni Falzone, Enrico Zanisi, Liutauras Janusaitis, Russ Spiegel, Luca Dell’Anna, i Selton, i Virtuosi del Carso (band di Paolo Rossi). Con la Civica jazz Band ha suonato accanto a Paolo Tomelleri e Emilio Soana. Con l’ensemble di percussioni Time Percussion si è esibito a fianco di Marco Vaggi, Tony Arco, Giulio Visibelli.

Ha partecipato a diverse produzioni teatrali come attore e performer e dal 2017 presenta in Italia e all’estero SBADABENG ovvero l’arte di prendersi a schiaffi, spettacolo comico di percussione corporea. Ha preso parte alle registrazioni di diversi album: Electribute con la band jazz/rock Loosebites assieme a Giovanni Falzone; What are you looking for? con il gruppo di musica irlandese Wooden Legs; Emigrafe EP con il duo weird-pop Mombao; Tra la via emilia e la via lattea con la band indie italiana Le luci della centrale elettrica. Come percussionista corporeo si è esibito ad un evento TEDx all’Università di Trento dal titolo “TedxUnitn: The pulse of innovation”. Tiene regolarmente diversi seminari di body percussion in tutta Italia in collaborazione con Daniel Plentz (Selton) e in diverse occasioni in collaborazione con Manuel Frattini.

Dal 2015 è docente di musica e body percussion presso la scuola Adifamily di Monza e all’Atelier Teatro Fisico di Torino. Dal 2013 è docente di batteria presso la scuola Ottava Nota di Milano. Nel 2016 è stato docente di batteria e percussioni al Contemporary Music Institute di Zhuhai, Cina.