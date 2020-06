Rassegna “E quindi uscimmo a riveder le stelle” – Gala Verdiano

Torna a risuonare la musica a Piacenza, dopo i tragici mesi dell’emergenza sanitaria che non potranno essere dimenticati. E quindi uscimmo a riveder le stelle – per citare il celebre verso dantesco, più che mai attuale – è il nome della rassegna estiva che avrà sede nello splendido Cortile di Palazzo Farnese.

Organizzato dalla Fondazione Teatri di Piacenza e dal Comune di Piacenza, l’evento inaugurale sarà uno straordinario Gala Verdiano che vedrà sul palcoscenico due tra le stelle più luminose della lirica: il tenore Francesco Meli e il baritono Luca Salsi, per la prima volta in duo in concerto accompagnati al pianoforte da Davide Cavalli. Sabato 4 luglio alle ore 21.15, nel giorno di Sant’Antonino, patrono della città di Piacenza, i due celebri artisti, applauditi nei maggiori teatri internazionali, saranno gli interpreti d’eccezione di un indimenticabile concerto consacrato a arie e duetti verdiani.

Nello spazio all’aperto di Palazzo Farnese, allestito con la massima attenzione al rispetto delle norme per la sicurezza sanitaria, con una capienza di circa 300 posti, risuoneranno celebri brani tratti dalle opere Don Carlo, La forza del destino e Otello di Giuseppe Verdi, in un evento dal valore altamente simbolico per celebrare la rinascita della musica, della cultura dopo un periodo buio, in una delle città maggiormente colpite dalla pandemia. Per consentire la fruizione al più vasto pubblico possibile, non solo nazionale ma internazionale, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla piattaforma di Opera Streaming, il primo portale regionale di opera lirica in streaming dai teatri dell’Emilia Romagna.

I biglietti, in ottemperanza alle norme anti–Covid, saranno acquistabili preferibilmente online sul sito ufficiale della Fondazione Teatri di Piacenza, www.teatripiacenza.it; solo chi fosse impossibilitato ad effettuare l’acquisto online si potrà recare presso la Biglietteria del Teatro Municipale, aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Per tutte le informazioni: Biglietteria del Teatro Municipale di Piacenza, aperta dal martedì al sabato dalle ore 10 alle 13, tel. 0523 492251, e-mail: biglietteria@teatripiacenza.it