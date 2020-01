Rassegna “Giallo e nero” – Incontro con Paola Barbato

Sarà Paola Barbato, con il suo ultimo romanzo “Zoo” (Piemme) a dare il via sabato 11 gennaio, alle 17 e 30, presso il salone monumentale della biblioteca Passerini Landi di Piacenza, alla settima edizione di “Giallo e nero”, rassegna di incontri con l’autore dedicata al mestiere di scrivere, al mondo della letteratura e alle peculiarità del genere noir.

Quattro gli appuntamenti previsti in calendario fino a fine febbraio: dopo quello di sabato con Barbato, seguiranno gli incontri con Marilù Oliva (sabato 25 gennaio), Piergiorgio Pulixi (sabato 8 febbraio) e Rosa Teruzzi (sabato 22 febbraio), tutti presentati dalla bibliotecaria Benedetta Barbieri.

Paola Barbato è sceneggiatrice di fumetti, attività per cui è stata quasi subito chiamata a sceneggiare alcuni numeri di Dylan Dog. Nel 2006, con il suo primo romanzo thriller “Bilico” (Rizzoli) prende il via la sua carriera di scrittrice, che prosegue nel 2008 con il romanzo “Mani nude” (Rizzoli), vincitore del Premio Scerbanenco. Tra gli altri suoi libri, “Il filo rosso” (Rizzoli, 2010), “Non ti faccio niente” (Piemme, 2017) e “Io so chi sei” (Piemme, 2018), primo romanzo di una trilogia a cui è seguito “Zoo” (Piemme, 2019). Ha anche lavorato per la televisione, in particolare per la fiction “Nel nome del male” con Fabrizio Bentivoglio, trasmessa da Sky nel 2009.