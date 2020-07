Rassegna “I Parchi della Musica” – Concerto “Settecentesca”

Torna per il settimo anno consecutivo la rassegna “I Parchi della Musica”, promossa e finanziata da Parchi del Ducato, Fondazione Cariparma, Regione Emilia Romagna e i comuni ospitanti.

Dieci i concerti programmati – in scena dal 19 luglio al 13 settembre – più un prezioso appuntamento “Educational Parcollaterale” che quest’anno valorizzerà il nuovo AgriLab nella splendida Corte di Giarola-Parco del Taro, Collecchio (PR)”. Presenze prestigiose e concerti come sempre declinati per un pubblico senza restrizioni. Tutti i concerti sono ad ingresso libero e gratuito con prenotazione seguendo il link https://www.facebook.com/iparchidellamusica/

Sabato 25 Luglio (ore 21) – PARCO REGIONALE DEL TREBBIA – Rottofreno (PC)

Piazza San Giovanni Battista, Santimento – Rottofreno

Concerto “SETTECENTESCA”

TRIO AMADÉ

Pietro Corna oboe

Laura Magistrelli clarinetto

Fausto Polloni fagotto

musiche di W.A.Mozart, L.W.Beethoven