Rassegna Km 0 – “A modo nostro”

Venerdì 31 maggio alle ore 21 al Teatro Trieste 34 (via Trieste 34, Piacenza) prosegue la rassegna KM 0 dedicata agli artisti piacentini e promossa dall’associazione culturale Kultur Dom. La direzione artistica del cartellone è di Filippo Arcelloni.

In scena stavolta musica e poesia con lo spettacolo “A modo nostro” con Maurizio Sesenna, Salvatore Vanella & Friends Si tratta di un affettuoso omaggio ai più grandi cantautori e un personalissimo viaggio nella canzone popolare.

Maurizio Sesenna evoca coì il ricordo del primo incontro avvenuto con Salvatore Vanella: “Fra le canzoni in scaletta, quella sera canto due serenate siciliane, brani non certamente usuali per un nativo padano. Dopo il concerto mi si avvicina. Lui, siciliano doc (da Marsala) e bravissimo pianista (lo scopro dopo), si complimenta. Da quel momento ci siamo rivisti più volte, prima in tre (io, lui e un pianoforte), in seguito con altri amici, scoprendo comuni passioni”.

Per la serata del 31 la scaletta è ben articolata, come ci ricorda lo stesso Maurizio: “Abbiamo scelto una ventina di brani (dal cantautorato alla musica popolare) che amiamo e che vogliamo proporre, insieme ad altri amici musicisti, a chi ama le cose belle. O, almeno, quelle che noi riteniamo tali”.

Costo del biglietto: 10 euro

Info e Prenotazioni: 329 8521350 – info@acpkd.it