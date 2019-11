Rassegna “Liberi di leggere. Libri da leggere” – Incontro con Valter Tucci

Venerdì 22 novembre, alle 20.30, ritorna l’appuntamento della rassegna letteraria Liberi di leggere. Libri da leggere promossa dalla Proloco di Perino col patrocinio del comune di Coli. Ospite della serata (salone parrocchiale circolo Anspi) è Valter Tucci e presenta il suo saggio “I geni del male” edito da Longanesi.

Valter Tucci è laureato in psicologia, dopo una specializzazione in medicina ha vinto una borsa di studio del Cnr per gli Stati Uniti, è stato chiamato dalla Boston University e ha successivamente lavorato presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology (MIT). Nel 2003 è tornato in Europa e dopo un lungo periodo a Oxford è diventato direttore del laboratorio di genetica ed epigenetica del comportamento dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova.

Dopo la presentazione l’autore si intratterrà per parlare coi lettori e autografare il libro.