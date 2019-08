Rassegna Lultimaprovincia: “All’inCirco Varietà” – “Aux quattre coins”

Sette Comuni, 14 spettacoli e 28esima edizione: sono i numeri del 2019 di Lultimaprovincia, rassegna di teatro di strada e clownerie curata da Manicomics.

18 agosto TRAVO Piazza Trento

COMPAGNIA LANUTTI & CORBO – All’inCirco Varietà (Teatro e circo) h.21

All’inCirco Varietà è un crescendo pirotecnico di comicità, magia, acrobazia, poesia e follia. Uno spettacolo d’arte varia a cavallo tra il circo, il teatro e il cabaret.

LES DECONPOSES (Francia)– Aux quattre coins (circo contemporaneo) h.22

Lo spettacolo è un inno alla gioia, al rischio, alla collettività. La collettività come uno scambio, con tutta la sua bellezza e la voglia di ridere. Uno spettacolo per tutti, uno spettacolo aereo, ma non solo…