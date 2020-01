Rassegna “Musica al Lavoro” – Incontro con Gabriele Nissim

Martedì 4 febbraio alle ore 18 presso il Salone “Mandela” della Camera del Lavoro di Piacenza in via XXIV Maggio 18 – per la rassegna “Musica al Lavoro – rassegna di musica e parole” a cura di Arci e CGIL – incontro con Gabriele Nissim, scrittore e giornalista, fondatore del “Giardino dei Giusti” di Milano, in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria. Accompagnamento musicale con Kletzband, Erio Reverberi al violino, Gian Pietro Marazza alla fisarmonica.

Gabriele Nissim, ha realizzato numerosi documentari per le reti televisive di Canale 5 e della Svizzera Italiana sull’opposizione clandestina al comunismo, sui problemi del post-comunismo e sulla condizione ebraica nell’Est Europa. Ha lavorato per i periodici Panorama e Il Mondo e per i quotidiani Il Giornale e Corriere della Sera. È presidente di “Gariwo, la foresta dei Giusti” che ricerca in tutto il mondo i giusti di tutti i genocidi. Per Mondadori ha pubblicato nel 1995 “Ebrei invisibili. I sopravvissuti dell’Europa orientale dal comunismo ad oggi” (con Gabriele Eschenazi), nel 1998 “L’uomo che fermò Hitler. La storia di Dimitar Peshev che salvò gli ebrei di una nazione intera”, nel 2003 “Il tribunale del bene. La storia di Moshe Bejski, l’uomo che creò il Giardino dei Giusti” (ora nella collezione Oscar), nel 2007 “Una bambina contro Stalin”, nel 2011 “La bontà insensata”, nel 2015 “La lettera ad Hitler”. Per Bruno Mondadori, insieme ad altri, ha scritto “Storie di uomini giusti nel Gulag”.

Inizio ore 18

Salone “Nelson Mandela”

Via XXI Maggio 18 – Piacenza

Evento realizzato grazie al contributo di: Fondazione di Piacenza e Vigevano, AbiCoop Piacenza, UnipolSai, Agos Ducato, Radio Coop, Coop Alleanza 3.0. Con il patrocinio del Comune di Piacenza.