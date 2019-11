Rassegna “Rido sogno e volo” – Petit Cabaret 1924

Rassegna di teatro, circo contemporaneo e workshop

RIDO SOGNO E VOLO – STAGIONE 2019/2020

Venerdì 8 e sabato 9 novembre, 0re 21

PETITE CABARET 1924

Uno spettacolo di circo, teatro e arte varia

OPEN SPACE 360º via Scalabrini 19 – Piacenza ore 21.00 / entrata 15€ ridotto 10€

Il Petit Cabaret 1924 è uno spettacolo che si ispira all’illustre e scanzonato teatro di varietà dell’inizio del secolo scorso, periodo di grande speranza ed emancipazione sociale ed artistica. Gli artisti che vi si esibiscono sono di provenienza internazionale e propongono un ricco programma di intrattenimento al ritmo di musiche jazz, charleston e swing.

Lo spettacolo è sempre una sorpresa per il pubblico in quanto l’equipe propone un nuovo repertorio ed è diversa ad ogni montaggio. In genere le rappresentazioni avvengono all’interno di una tensostruttura in cui è riprodotto l’ambiente tipico dei locali delle cosiddette “années folles” parigine. Per la data di Piacenza è stata creata una versione originale per Open Space 360°.

E’ consigliabile la prenotazione ai numeri +39 339 2908344 oppure +39 3316651873. Info: www.manicomics.it