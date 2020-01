Rassegna “Rido, sogno e volo” – Pss Pss

Il 30 gennaio prossimo presso Open Space 360° (via Scalabrini 19 a Piacenza), all’interno della Rassegna RIDO SOGNO E VOLO, in scena la Compagnia Baccalà con “PSS…PSS…” di e con Camilla Pessi e Simone Fassari, per la regia di Louis Spagna e la collaborazione artistica di Valerio Fassari, disegno luci Christoph Siegenthaler.

Lo spettacolo è vincitore di 12 premi internazionali, unico, incantevole, virtuoso e molto divertente, “Pss Pss” è uno spettacolo che mette in scena due clown contemporanei attraverso il linguaggio universale del corpo e dello sguardo. Personaggi senza parole, ci trasportano in una perfomance fuori dal tempo, con tutta la gravità, l’innocenza e la crudeltà dell’essere. E’ stato eseguito più di 600 volte, in oltre 50 paesi, e in tutti 5 i continenti, con grande successo.

Lo spettacolo è rivolto a tutti, ed avrà inizio alle ore 21. E’ gradita la prenotazione. Per eventuali ulteriori informazioni e/o prenotazioni si prega contattare il 339 6180502 oppure 339 2908344