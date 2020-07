Rassegna “Sotto le Stelle in Piazza Castello” – Manicomics “Un Chilo di libri per un panino”

Ritorna la rassegna “Sotto le Stelle in Piazza Castello”, l’estate culturale promossa dall’amministrazione comunale e dall’associazione Culture per lo Sviluppo Locale con il prezioso supporto di AVIS Vigolzone, Pro Loco Vigolzone e Teatro Instabile. La rassegna estiva prevede concerti e spettacoli teatrali del festival di teatro “L’Ultimaprovincia”. Nelle serate degli eventi, tutti a ingresso libero, si potrà inoltre visitare la mostra di pittura allestita nell’oratorio del castello Landi dall’Associazione “Teatro Instabile”.

Domenica 30 agosto, ore 21.15 FESTIVAL L’ULTIMAPROVINCIA (Carmiano – Piazzetta della Chiesa)

Manicomics “Un Chilo di libri per un panino”

Uno spettacolo in cui la parola si alterna a momenti visivi ed evocativi. Un gioco teatrale nel quale non mancano situazioni comiche e di movimento, in cui i personaggi diventano ballerini, giocolieri, cuochi e maghi a seconda del libro trovato. Dalla parola, alla musica, alla giocoleria, al teatro di figura, alla clownerie, per poi cedere nuovamente il passo al racconto, e suggerirci ancora una volta quanto sia gustoso leggere, e a volte sorprendente. Leggere, per raccontare di quelle belle emozioni che a volte un libro è in grado di regalare o più semplicemente per dirci quanto i libri siano utili per crescere, perché si sà non si finisce mai di crescere, neppure a novantanni…