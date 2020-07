Rassegna “Sotto le Stelle in Piazza Castello” – The Black Blues Brothers “Lets Twist again”

Ritorna la rassegna “Sotto le Stelle in Piazza Castello”, l’estate culturale promossa dall’amministrazione comunale e dall’associazione Culture per lo Sviluppo Locale con il prezioso supporto di AVIS Vigolzone, Pro Loco Vigolzone e Teatro Instabile. La rassegna estiva prevede concerti e spettacoli teatrali del festival di teatro “L’Ultimaprovincia”. Nelle serate degli eventi, tutti a ingresso libero, si potrà inoltre visitare la mostra di pittura allestita nell’oratorio del castello Landi dall’Associazione “Teatro Instabile”.

Martedì 25 agosto, alle ore 21.15 FESTIVAL L’ULTIMAPROVINCIA (Vigolzone – Piazza Castello)

The Black Blues Brothers “Lets Twist again”

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria cinque uomini, con indosso trench alla Humphrey Bogart, sono in attesa. Di un treno? Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke – box d’epoca e provano a chiamare al telefono la propria ragazza, ma proprio queste due passioni per la musica e per l’amore fanno perdere il treno al gruppo! Come rimediare? Scatenandosi in acrobazie incredibili, che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: i tavoli, le sedie…anche i passaggi a livello! ‘Let’s twist again’ è uno show acrobatico comico musicale divertente e adatto per adulti e bambini.