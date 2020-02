Ray Mazzoli al “Pabbino”

Ray Mazzoli torna nuovamente a Piacenza: sabato 8 febbraio, alle 22, il musicista presenterà il suo ultimo disco al “Pabbino” in via Vittorio Veneto.

“Era da molto tempo che volevo fare un disco per piano solo e voce, sperimentando la valenza ritmica, oltre che armonica del pianismo blues”, così commenta Marco “Ray” Mazzoli la sua nuova uscita piacentina, dopo il “tutto esaurito” dei concerti precedenti di presentazione del suo disco “My piano and me we’ve got rhythm”, prodotto dall’etichetta “Nadir Music” di Genova, che annovera tra i suoi artisti Neri Marcorè e i Big Fat Mama, una delle blues band storiche italiane. “Il disco ha avuto ottime recensioni nella stampa specialistica – spiega Mazzoli -, tra cui quella di Silvano Brambilla nel numero di Dicembre della rivista “Il Blues””.

Il concerto piacentino di Ray segue varie presentazioni radiofoniche e televisive, principalmente su media liguri, ma non solo. “Sono felice di portare tra il pubblico giovane di questo locale una musica viva come il Blues” – prosegue Ray Mazzoli -, “che non può ridursi solamente all’interpretazione dei classici delle origini o dei grandi artisti afroamericani del passato, ma deve anche trattare, attraverso nuove composizioni di artisti attuali, i problemi esistenziali della nostra epoca. Nel mio piccolo, con il nuovo disco, mi propongo proprio questo, giocando sulle potenzialità ritmiche, oltre che armoniche e melodiche del pianismo blues, con brani di boogie, R&B, swing, blues tradizionale, persino con qualche suggestione gospel”.

Il disco include 6 composizioni originali di Mazzoli e 6 rivisitazioni, in stile marcatamente blues, di brani noti.

Altre informazioni sul sito di Ray Mazzoli: https://marcoraymazzoli.wixsite.com/marcoraymazzoli