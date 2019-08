Reading teatrale “Siamo i Ribelli della montagna”

Venerdi 16 agosto 2019 alle ore 21 in Località Scarniago di Travo, con veduta sulla Pietra Parcellara, il Comune di Travo organizza una serata teatrale nei luoghi dove sono nati i primi gruppi Partigiani nella Vallata di Bobbiano (proprio a Scarniago).

“Siamo i ribelli della montagna”: questo il titolo del reading teatrale sul Comandante Paolo e la Resistenza nella Val Trebbia, a cura di Mila Boeri, che vedrà la partecipazione della stessa Boeri insieme a David Remondini e con Giulia Bertasi alla fisarmonica.

Il Campo vicino alla chiesetta di S.Rocco – che gli abitanti di Scarniago Festeggiano proprio in quella giornata – sarà allestito con balle di paglia/fieno (grazie alla disponibilità di William Gazzola) e con un palco/pedana per la compagnia Teatrale. Allestimenti che si sono potuti realizzare grazie alla collaborazione degli abitanti del piccolo borgo, in particolare l’instancabile Guido Gaiero, e i collaboratori dell’ufficio Cultura e dell’Ufficio Tecnico del comune di Travo.

Collabora anche il Gruppo Anpi di Travo, che per l’occasione allestirà un banchetto con il libro “I ribelli all’ombra della Pietra” (Officine Gutenberg) di Iara Meloni e Giovanni Battista Menzani, realizzato grazie al grande lavoro di ricerca del Gruppo e al sostegno del Comune di Travo, e allestirà un piccolo ristoro.

“Una serata – spiegano i promotori – per non dimenticare la storia di questi piccoli borghi e delle persone che si sono sacrificate per la libertà del nostro Paese”.